Normalistas de Ayotzinapa, vandalizan Congreso de Guerrero

-Previo al aniversario del caso Iguala, normalistas de Ayotzinapa vandalizaron el Congreso de Guerrero ubicado en Chilapancingo.

josecardenas.com

Los normalistas provocaron un incendio en una camioneta que se encontraba en las inmediaciones del Congreso del Estado. Pocos minutos después, el fuego fue controlado.

Los jóvenes, en su mayoría encapuchados, arrojaron piedras y petardos contra las instalaciones.

Al lugar llegaron elementos de Bomberos y de Protección Civil para controlar la situación.

Hasta el momento, no hay reportes de personas detenidas o lesionados.

