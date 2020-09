Instancias de Gobierno mantienen atención en municipios afectados por lluvias

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de septiembre de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), mantiene la atención en los municipios afectados por las lluvias.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y dependencias de la administración estatal se ha dado atención a los municipios de los Bajos Mixes afectados por la circulación de la zona de baja presión con potencial ciclónico del Golfo de México.

En este sentido, indicó que en San Juan Lalana el DIF Estatal entrega apoyos a la población; en tanto, el Ejército traslada insumos para la comunidad de Río Chiquito en el municipio de Santiago Jocotepec y la agencia de San Juan del Río en Santiago Choápam, donde también realizan acciones de limpieza.

Con el delegado municipal, Pedro Acevedo Ojeda, la delegación de la CEPCO ha establecido comunicación para hacer llegar insumos a la comunidad de Jocotepec, en el municipio de Santiago Jocotepec.

Asimismo, de manera directa se apoyó a la agencia municipal de San Juan Lealao, del municipio de San Juan Comaltepec, a través de su agente, Frumensio Pacheco, quien se comprometió a trasladar insumos a la zona afectada para 35 familias.

En tanto, en el resto de los municipios afectados se trabaja en coordinación con personal de Servidores de la Nación, quienes determinan los daños que se presentan en esta zona de la Cuenca del Papaloapan.

Amaro Cancino indicó que para dar continuidad a la atención se ha solicitado al Gobierno Federal la Declaratoria de Emergencia para nueve municipios de la zona que han cumplido con la documentación que la federación solicita para considerarlos en emergencia.

De manera paralela, la CEPCO a través de su delegación Cuenca, se mantiene en la coordinación de la búsqueda de Elías R.U. menor de 13 años de edad, que sufre de epilepsia, quien ingreso a nadar en el río “Tonto” a la altura del municipio de San Lucas Ojitlán y desapareció en la zona.

