Habitantes de Xoxo toman oficinas de CONAGUA en Oaxaca, denuncian a ex edil por venta de agua

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, se manifestaron en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para pedir una mesa de diálogo con el titular de la dependencia y denunciar que el ex presidente municipal Héctor Santiago Aragón está comercializando de manera privada el vital líquido en pipas.

Rogelio Hernández, habitante de Santa Cruz Xoxocotlán, comentó que no es justo que el ex edil se esté haciendo rico por medio de la venta de agua potable por medio de pipas, afectando a varias colonias del municipio, señala que diariamente se venden más de 50 pipas.

Mencionó que le agua que vende lo saca de los pozos, algunos de ellos tienen permiso, pero dicho permiso no es para comercialización, sino para el abasto de agua potable a las colonias, asimismo indicó que esta situación afecta el suministro, pues afirman que tienen servicio de agua potable una vez a la semana y por un tiempo de dos a tres horas.

Finalmente dijeron que en caso de que las autoridades de la CONAGUA no les den solución a sus demandas, podrían intensificar sus acciones, pues en esta ocasión solo asistieron representantes de colonias.

