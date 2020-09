Fundación de Loma Bonita, presta equipo para que estudiantes tomen clases en línea

-Cuentan con computadoras e internet y así buscan ayudar a jóvenes de escasos recursos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que esta pandemia provocó que el inició a clases fuera diferente a otros años, y que se tengan que utilizar diversas plataformas digitales para estudiar, no todos tienen la misma posibilidad por lo que en Loma Bonita la asociación civil Caminemos Juntos por un mejor Futuro, está prestando sus instalaciones para que los estudiantes de este municipio continúen con sus clases en línea.

La Encargada técnica de la Asociación explicó que en muchos hogares de Loma Bonita, muchos estudiantes carecen de internet y también de un dispositivo que le ayude a tomar sus clases, por lo que decidieron poner a disposición de los estudiantes sus instalaciones con internet y equipo de cómputo.

Quienes deseen acudir, deben de cumplir con requisitos como la sana distancia y el uso del cubrebocas, ya que ellos les proporcionan el gel antibacterial, sin embargo no les piden ninguna cuota para poder acudir, ni documentos.

La Fundación Caminemos Juntos por un Mejor Futuro, cuenta con 4 computadoras y quienes deseen acudir podrán hacerlo en un horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y de preferencia piden que vayan solos para evitar que sean muchas personas que se concentren en el lugar.

La Fundación está ubicada en la Calle Querétaro entre la Avenida 16 de septiembre y Puebla.

