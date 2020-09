Costa Rica cancela duelo que sostendría con el Tri, para fin de mes

EXCELSIOR

El duelo amistoso que sostendría la Selección Mexicana ante su similar de Costa Rica el próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca, fue cancelado por la Federación Costarricense, debido a no recibir una respuesta por parte del gobierno y las autoridades sanitarias de su país para poder realizar el viaje.

“La Federación Costarricense de Futbol comunica la cancelación del juego ante su similar de México programado para el próximo 30 setiembre, al no haber recibido a este martes 22 de setiembre respuesta oficial de las entidades del Gobierno a su solicitud para adecuar el regreso al país de la selección nacional”, informó la Federación de Costa Rica en un comunicado.

El organismo rector de futbol de Costa Rica puso como fecha límite este martes 22 de septiembre para recibir luz verde de dichos organismos con respecto al protocolo de viaje del combinado nacional, mismo que se entregó hace un par de semanas.

Por ello la Federación consideró como correctas la decisión de suspender el juego al no tener un panorama confirmado a ocho días de que se lleve a cabo el partido.

En días anteriores el presidente de la Federación de Futbol, Rodolfo Villalobos, externó su preocupación sobre este tema, afirmando que había informado de las circunstancias al presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa.

A la falta de respuesta de las autoridades, se suma la dificultad en la logística que hubiera implicado el viaje a México, ya que las intenciones de la federación costarricense eran las de rentar un avión privado para mantener a los jugadores, cuerpo técnico y staff en una burbuja.

La Fedefutbol culminó el comunicado haciendo un llamado respetuoso al gobierno de su país para entablar conversaciones y buscar apoyo para fogueo de sus seleccionados nacionales, en la actividad de octubre y noviembre en la fecha FIFA, sumado a la participación de los equipos costarricenses en la liga Concacaf.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario