Busca diputada Magaly López garantizar que centros de salud de Oaxaca, practiquen interrupción legal del embarazo

-Demanda a las instituciones de salud pública brindar atención medica sin discriminación a las mujeres que desean ejercer este derecho.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de septiembre de 2020. A través de una reforma a la Ley Estatal de Salud, la diputada Magaly López Domínguez, busca garantizar que las mujeres que acudan a las instituciones públicas de salud de la entidad, para la interrupción legal de su embarazo puedan tener acceso a este servicio, sin discriminación, de forma gratuita, accesible, aceptable y de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Oaxaca.

La iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar: el Capítulo Séptimo de la Interrupción del Embarazo, y los artículos 70 ter, 70 Quater y 70 Quinquies de la Ley Estatal de Salud.

Dicha propuesta está basada en un enfoque de la salud apegado a los derechos humanos, la cual ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios.

La diputada Magaly López argumentó que Oaxaca es la segunda entidad del país en permitir interrupción legal del embarazo, además de la Ciudad de México, sin embargo, a casi un año de haberse aprobado las referidas reformas, aún están pendientes modificaciones y adiciones a la Ley Estatal de Salud, que refuercen que la maternidad es una decisión libre, oportuna, e informada.

Consideró preocupante el hecho de que, dentro del servicio médico, se busque imponer creencias religiosas e imponer estigmas, naturalizando que debe existir una culpa en la conciencia de las mujeres que abortan, sosteniendo la suposición de que, la interrupción de un embarazo es sinónimo de pecado, juzgando a las mujeres desde esa posición.

López Domínguez, indicó que en el aborto es una problemática de salud pública que ha ido en aumento. Mencionó que cifras oficiales revelan que al año se registran en la entidad un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos.

Detalló que, por cada aborto registrado, existen cuatro no registrados, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 abortos anuales, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

