Avanza la construcción de la obra pública 2020 en Tuxtepec

-La próxima semana iniciará el Presidente Noé Ramírez las inauguraciones, así como banderazos de más edificaciones

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Al día de hoy existe un avance del 90% en la construcción del primer paquete de la obra pública 2020 autorizado por el Cabildo y será la próxima semana cuando el Presidente Noé Ramírez Chávez inicie una serie de recorridos para inaugurarlas, informó el Director de Obras Públicas, Alfonso Clara Ortela.

Dijo que las obras que aún no se concluyen de este primer paquete son las que se construyen por Administración, debido a las condiciones climatológicas que han prevalecido ya que algunas de ellas son el revestimiento de caminos, por lo que están esperando el tiempo adecuado para poder extender la grava.

El Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tuxtepec expuso que en el primer paquete se están invirtiendo 47 millones 664 mil pesos en la construcción de 44 obras, atendiendo la propuesta de obras priorizadas en el CODESOM por las autoridades auxiliares, cumpliendo con las reglas que marca la aplicación de estos recursos y alineados a la Agenda 20-30.

En lo que respecta al segundo paquete, dijo que en los próximos días comenzarán los banderazos de inicio de las obras y solo espera la autorización de la agenda para poder notificar a las autoridades auxiliares e iniciar con su construcción.

Sostuvo que las obras en construcción tienen como finalidad llevar más infraestructura en los rubros de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, aulas, caminos y electrificación a los tuxtepecanos.

Así también dio a conocer que los concejales están por llevar a cabo una sesión en la que se aprobará un tercer paquete de obras.

Por último, afirmó que los recortes presupuestales del Gobierno Federal no están afectando a la obra pública, ya que los recursos del Fondo III están presupuestados para que lleguen al municipio.

