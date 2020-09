Ahora fueron los Integrantes del FNIC, los que se movilizaron en Oaxaca

-Pidieron la liberación de los presos políticos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes, los Integrantes del Frente Nacional de Indígenas y Campesinos (FNIC) se movilizaron en la Capital del estado, marcharon y posteriormente se sumaron a las acciones que están realizando los afiliados a la Asociación 14 de junio, y así la exigencia de la liberación de los presos políticos, sea más enérgica.

Con pancartas de “Alto a la criminalización de la protesta social”, los manifestantes pidieron al gobierno que liberen a sus presos políticos, pero además demandan que se castigue a los responsables del asesinato de Arturo Pimente Salas, quien fuera uno de los dirigentes de la organización.

La marcha se realizó a pesar de que el semáforo epidemiológico está en color naranja y no solo fueron hombres, también mujeres y niños los que se movilizaron, y lo que provocó caos vial en varios puntos, ya que la movilización partió del Llano al zócalo capitalino.

Los manifestantes informaron que se iban a unir a la organización 14 de junio, quienes están en el zócalo capitalino desde el pasado 17 de septiembre, exigiendo la liberación de uno de sus líderes y alto al acoso a Francisco Martínez Sánchez, además de apoyos a artesanos afectados por la crisis económica que ha dejado la pandemia del Covid.



