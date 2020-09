Repuntan casos activos de coronavirus en la cuenca

-Este domingo se reportaron 22 casos activos

-El pasado viernes se reportaron 10 casos positivos en Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este fin de semana se registró un repunte siginificativo en los casos positivos y casos activos del coronavirus en la región de la cuenca del Papalaoapan, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaria de Salud, llegando este domingo a 22 casos activos en la zona y el pasado viernes registrando 10 casos positivos en un día tan solo en el municipío de Tuxtepec. Esta cifras no se veían en mas de un mes, es decir es un repunte importante.}

La región de la cuenca inició un decenso en los casos de coronavirus en la ultima semana de julio, pero las cifras se vieron reflejadas de manera significativa durante el mes de agosto y las primeras dos semanas de septiembre, registrando muchos dias sin casos positivos de covid, y los casos activos se mantuvieron por mas de un mes en un promedio de 4 o 5 personas diarias.

Sin embargo el fin de semana anterior hubo un repunte de 11 casos activos el pasado domingo, pero durante la semana volvió a bajar diariamente hasta este domingo en donde se registraron 22 casos activos, cifra que desde hace mas de un mes no se presentaba y un repunte de 10 casos positivos en un día el pasado viernes tan solo en el municipio de Tuxtepec.

Las autoridades sanitarias habían lanzado la alerta de seguir con las medidas a pesar del bajo número de casos, y pidieron a la población no festejar con reuniones familiares las fiestas patrias porque podría haber un repunte, a tan solo 5 días de las fiestas ya se presentó este incremento en casos activos, que habrá que esperar a los próximos días el comportamiento de los casos.

