Pide S-59, donación de aparatos electrónicos para que niños sigan con sus estudios

-Serán entregados en las comunidades más marginadas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de que los estudiantes que acuden a escuelas de la sección 59, continúen con sus estudios, los dirigentes dieron a conocer que en Tuxtepec habrá un centro para poder recibir aparatos electrónicos en buen estado y nuevos, y sean entregados en las comunidades con mayores índices de pobreza.



El Delegado Especial de la Sección 59, Ricardo Mosqueda Martínez, recalcó que no en todos los municipios se tiene las mismas oportunidades, por lo tanto están buscando obtener aparatos electrónicos y así entregarlos a los niños, debido a que ellos iniciaron este ciclo escolar el pasado 24 de agosto, como lo marca la Secretaría de Educación Pública.



Por lo tanto invitaron a los ciudadanos, a las autoridades municipales y a grandes empresas de la región para que se sumen a esta convocatoria, y así las comunidades más marginadas sean beneficiadas y puedan seguir con sus clases de este ciclo escolar.



La campaña “Quédate en clase”, empezó en el mes de agosto, primero invitando a los alumnos a seguir estudiando desde casa, y esta segunda etapa que es la de involucrar a la sociedad, con la donación de aparatos electrónicos, para lograr que la educación siga.



En la región son alrededor de 5 mil estudiantes que acuden a escuelas de la sección 59, y en donde hay alrededor de 350 maestros; y por esta cantidad de alumnos decidieron poner este centro de acopio en la Cuenca del Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario