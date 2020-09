Oaxaca, pionero en Gestión de Energía a nivel municipal: AMH

-Con el acompañamiento de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), Oaxaca, Yucatán y Tabasco lanzaron el Proyecto de “Implementación de Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de Energía”.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de septiembre de 2020.- Con el objetivo de construir las bases de un Oaxaca sostenible, la administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con el acompañamiento de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), participó en el lanzamiento del Proyecto de “Implementación de Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de Energía” a nivel municipal, para que en el 2021 las localidades que participan cuenten con ahorro y eficiencia de consumo energético con energías alternativas.

“Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente con el ODS 7: Energía asequible y no contaminante; ODS 13: Acción por el Clima; y, de manera natural, con el ODS 17: Alianzas Estratégicas, por el trabajo conjunto con la GIZ y su equipo técnico”, expresó Murat Hinojosa durante su participación, en esta plataforma virtual que contó con la presencia de la coordinadora residente de GIZ, Marita Brömmelmeier; y del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

El Mandatario Estatal agradeció al Gobierno de Alemania, que a través de la Agencia de Cooperación Alemana ha acompañado a su administración en diferentes ámbitos, y destacó la importancia de formar parte de esta iniciativa por medio de la cual se da inicio a las capacitaciones.

Detalló que después de diversas reuniones encabezadas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar (Sebien) y de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), con las autoridades de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Villa de Zaachila, Santa María Atzompa y San Sebastián Tutla, dichas localidades de la zona metropolitana de la capital oaxaqueña se sumaron a este proyecto que beneficiará a sus comunidades y al planeta.

Murat Hinojosa expresó que desde el inicio de su administración, se comprometió a que Oaxaca incremente el desarrollo energético bajo en emisiones con la creación del Programa Estatal de Cambio Climático, el cual –dijo- se ha impulsado, con la generación de inversiones sostenibles y el fortalecimiento de energías limpias.

“Hemos compartido el compromiso por la Agenda 2030 y el Cambio Climático en la esfera internacional y multilateral, en el marco de Asambleas Generales de las Naciones Unidas, de Foros Políticos de Alto Nivel y en distintas Convenciones globales, nacionales y locales, que demuestran el éxito de nuestro esquema de gobernanza por no dejar a nadie atrás”, expresó el Murat sobre esta colaboración multiactor.

Asimismo, expuso que se está trabajando en diferentes rubros para seguir en la ruta que ha marcado la sociedad a nivel mundial, y con estas gestiones la entidad se suma a este cambio de perspectiva en las energías limpias y así cimentar mejores bases para las futuras generaciones. “Estoy claro que seguiremos trabajando en equipo para seguir posicionando a Oaxaca como ejemplo mundial en buenas prácticas”, expresó.

En su oportunidad, la coordinadora residente de GIZ, Marita Brömmelmeier, a nombre del gobierno de Alemania destacó la colaboración que durante más de dos años se ha tenido con el gobierno de Oaxaca, para generar herramientas de planeación estratégica en la incorporación del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en los gobiernos locales.

También compartió el trabajo que se ha realizado con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y sus homólogos de Yucatán y Tabasco.

En el marco de este encuentro, la titular de la Sebien, Yolanda Martínez López expresó que, “al tratarse de Redes de Aprendizaje, en una primera instancia se consideró trabajar con los municipios de la zona metropolitana ya que cuenta con las capacidades para generar oportunidades en materia energética que permitirá lograr su uso eficiente en el mediano y largo plazo”.

Asimismo, el titular de la Semaedeso, Samuel Gurrión Matías, indicó que la entidad cuenta con una ruta clara de acción definida en 46 medidas: 22 de mitigación, que atiende las causas de la generación de Gases de Efecto Invernadero; 19 medidas de adaptación, que atiende sus consecuencias; y 5 de comunicación; destacando la importancia de integrar el trabajo conjunto, a través de estas Redes de Aprendizaje.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario