Notifica SSO 158 casos nuevos de COVID-19, suman 15 mil 532 acumulados

-Se han recuperado 13 mil 584 personas, hay 556 casos activos y una defunción.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de septiembre de 2020.-Al corte epidemiológico de este 20 de septiembre, el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que se contabilizaron 158 casos nuevos de COVID-19, que suman 15 mil 532 acumulados desde el inicio de la pandemia.

Señaló que hasta este domingo se han descartado un total de seis mil 859 personas como portadores del virus, 736 están como sospechosos en espera de resultados y 13 mil 584 pacientes se han recuperado de la enfermedad.

También se tiene el reporte de un deceso en esta jornada, con lo que suman mil 392 defunciones; y hay 556 casos activos.

Dio a conocer que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales a la fecha registra 10 mil 361 confirmados y 673 defunciones; Tuxtepec mil 664 y 239 muertes; Istmo mil 559 y 271 perdidas fatales; Mixteca 996 y 95 víctimas letales; Costa 673 y 73 fallecimientos, y Sierra 279 y 41 defunciones acumuladas.

El Titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) señaló que los casos nuevos, se encuentran distribuidos en 45 municipios: 37 en Oaxaca de Juárez, 25 en la Heroica Cuidad de Huajuapan de León, 11 en San Juan Bautista Tuxtepec, ocho en Santa Cruz Xoxocotlán, cinco en Santa Lucía del Camino y Santiago Juxtlahuaca, el resto presenta cuatro, tres, dos y un reporte.

Agregó que de los casos positivos en este corte epidemiológico suman 748 médicos, 984 personal de enfermería y 721 de otros perfiles del sector Salud.

Casas Escamilla sostuvo que del global de defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 625, el de 50 a 59 años con 336, y el de 60 a 64 años con 191; siendo las comorbilidades asociadas a las muertes la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal. Por sexo 923 eran hombres y 469 mujeres.

En relación a la ocupación hospitalaria, enfatizó que se tiene un 32.6% global, del cual el 38.8% son camas sin ventilador y el 22.4% con equipo de asistencia ventilatoria.

Finalmente pidió a las y los oaxaqueños, reforzar las acciones de protección e higiene para evitar contagios y ante síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos seca, cansancio, diarrea, dolor de cabeza y garganta, pérdida de olfato o gusto, llamar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por WhatsApp 951 297 57 41.

