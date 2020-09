Frente de organizaciones estudiantiles de la UABJO denuncian persecución de autoridades universitarias

-Los responsabilizan de cualquier daño o persecución que pueda sufrir alguno de los integrantes de este frente

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El frente de organizaciones estudiantiles de la Universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), denunciaron hostigamiento y persecución por parte de las autoridades universitarias, debido a que están luchando porque la educación en la máxima casa de estudios sea gratuita como lo marca el artículo tercero de la Constitución.

Uno de los representantes de este frente de organizaciones Francisco Velazquez, dijo que la rectoría ha emprendido una guerra sucia en contra del movimiento y en contra de él de manera particular acusándolo de tener una orden de aprehensión por el delito de extorsión, no obstante él niega tales señalamientos.

Incluso señaló al rector de la Universidad de tener ciertos acuerdos con directores de distintas facultades, para aceptar a aspirantes que reprobaron el examen de admisión, dejando fuera a aquellos que si lo aprobaron.

Este frente de organizaciones ha manifestado en reiteradas ocasiones los altos costos que tienen que pagar los estudiantes y alumnos de nuevo ingreso además piden la suspensión del examen de admisión y las elevadas cuotas que se piden al inicio de cada semestre.

