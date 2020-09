Con transparencia asigna IEEPO, SEP y dirigencia magisterial centros de trabajo a egresados normalistas

-Bajo procesos administrativos transparentes, siguiendo la normatividad vigente, se llevó a cabo la asignación de centros de trabajo a la totalidad de los normalistas generación 2018-2019

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de septiembre de 2020.- En un hecho inédito y resultado del trabajo conjunto de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, aliado del magisterio, con el Gobierno de México, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la delegación federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la dirigencia magisterial, realizaron el Acto Protocolario de asignación de centros de trabajo del Proceso para la Admisión en Educación Básica, ciclo escolar 2020-2021.

Bajo procesos administrativos transparentes, siguiendo la normatividad vigente, se llevó a cabo la asignación de centros de trabajo de la totalidad de los normalistas generación 2018-2019, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio de acuerdo con el procedimiento establecido a nivel federal, que pasó por la emisión de las bases, el preregistro, registro y asistencia por parte de las y los aspirantes al curso de La Nueva Escuela Mexicana.

De acuerdo con la lista ordenada enviada por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la SEP, cada candidato eligió el Centro de Trabajo conforme con las necesidades reales de los servicios educativos.

En la entidad fueron 637 los aspirantes aceptados como maestros de nuevo ingreso para los diferentes niveles de la educación básica, luego de la revisión minuciosa de elementos multifactoriales, entre los que se encuentran la acreditación de estudios mínimos de licenciatura, formación docente pedagógica, cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial y programas de movilidad académica, entre otros.

En la ceremonia, con la representación del Director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, el subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, felicitó a las y los jóvenes por su exitosa participación en el proceso transparente y adecuado a las condiciones de la entidad, por el que obtuvieron un lugar que asegura su contratación en el sistema educativo, lo que implica también una responsabilidad con el futuro de cientos de estudiantes de educación básica.

“Esta asignación no representa únicamente un importante paso en su vida laboral sino un gran compromiso con su país, con Oaxaca y con cada niña, niño y adolescente que en los próximos años mediante su trabajo crearán para formar ciudadanos responsables guiándolos para adquirir y aplicar conocimientos, habilidades y valores. Les invito para que este acto sea el inicio de una carrera larga y fructífera en las aulas”, les dijo.

En el acto protocolario, en el que se entregaron de manera simbólica las asignaciones de centros de trabajo a docentes, participaron también el subdelegado de la SEP en la entidad, José Miguel Navarro Martínez y con la representación de la dirigencia magisterial, el secretario técnico, Porfirio Gutiérrez Nicolás, quien señaló que los egresados de las escuelas normales que iniciarán su desempeño docente cuentan con la mejor formación y las herramientas, técnicas, didácticas y metodologías de enseñanza aprendizaje.

El proceso de selección para la admisión a la educación básica tiene sus fundamentos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como en los criterios excepcionales para el proceso de selección para el ciclo escolar 2020-2021.

Comentarios

