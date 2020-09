Con Nueva Alianza Jacatepec tendrá una opción mas fresca para elegir a su presidente: Edgar Alejandro

-Aseguró que existen similitudes en ideología para un proyecto en beneficio de su municipio y no por nada el partido ha crecido en los últimos meses.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. -Luego de ser nombrado Coordinador municipal por el Partido de Nueva Alianza, el posible aspirante para buscar la presidencia de Santa María Jacatepec Edgar Alejandro Agustín Rivera, manifestó que ahora el pueblo tendrá la opción de elegir personajes fresco para cambiar el rumbo de Jacatepec y señaló que es necesario buscar nuevas alternativas que cambien para bien el rostro de este municipio.

Así mismo explicó que eligió a Nueva Alianza ya que coincide en su ideología, pues resaltó que no por algo el PANAL ha crecido en militancia en los últimos meses en este lugar, además de tener plena libertad para hacer frente a este proceso venidero por lo que agradeció a Bersahin López López en darle esta oportunidad de representar a sus simpatizantes a través de este partido.

Por otro lado se espera que este domingo acudan a algunas comunidades como la de Emiliano Zapata a entregar apoyos y comentó que se busca hacer frente a la problemática que vive la ciudadanía ante siniestros causado por la naturaleza por lo que indicó que a travez de Nueva Alianza se busca hacer entrega de apoyos a personas que fueron afectados por el mal tiempo como es en el caso de la comunidad de Emiliano Zapata quien fue uno de los más afectados por Nana.

De esta manera aseguro que con esta nueva encomienda por parte de su partido buscara construir a base de recorridos en las comunidades alternativas que potencialice el proyecto que se tiene definido para este 2021, pues añadió que hoy en día los Jacatepecanos buscan una respuesta a sus demandas y soluciones a los problemas sociales y reiteró que estará escuchando las necesidades de cada comunidad para que de esta manera pueda ir formando una base donde enfocarse para dar solución a estas demandas.

Cabe mencionar que Edgar Alejandro se suma a la lista de aspirantes que se rumoran estarán participando en el próximo proceso electoral como es el caso del doctor Gadiel Rodríguez Gómez, Gerardo Domínguez Jerónimo, Elvira Hernández López, Jaime Martínez López entre otros quienes son los que más han estado sonando para suceder al actual edil Víctor Raúl Hernández López.

