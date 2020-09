Buscan que familiares de taxistas que fallecieron por covid, reciban una concesión

-Siempre y cuando el taxista tenga una antigüedad de más de 20 años



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras fallecer alrededor de 13 taxistas de Tuxtepec a causa del covid, y que unos tuvieran más de 20 años en este oficio, el Presidente de la Unión de Choferes 30 de Noviembre Luis Alfonso Reyes Sánchez, señaló que están solicitando al congreso que se les reconozca esta antigüedad y puedan recibir una concesión.



Explicó que esta solicitud la van a detallar correctamente para que sean reconocidos todos los taxistas del estado, y no solo de Tuxtepec y puedan apoyar a las familias, que en muchos casos viven a día.



Agregó que cada sexenio salen beneficiados choferes de antigüedad con una concesión, por lo que buscan que los que fallecieron por covid, sean tomados en cuenta y el beneficio se le entregue a los familiares, y reciban su concesión, ya que tenían el tiempo suficiente detrás del volante.



De aceptar esta propuesta, ya serían las dependencias responsables como la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) las que detallen la convocatoria y así no haya vacíos, y se apoye a quienes lo necesiten realmente.



Esta petición ya la presentó ante el representante de la Coordinación de Atención en Tuxtepec, Jorge Alberto Vera Vargas, quien se comprometió en ser el enlace del congreso del estado, y esperan que pronto puedan llevarla al congreso local, para que se apoye a las familias que durante esa contingencia perdieron a un taxista, con años en esta profesión.

