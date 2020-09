Busca JS aplicar 25 mil vacunas antirrábicas en la Cuenca del Papaloapan

-15 mil serán tan solo para el municipio de Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec Oaxaca.- En el marco del Arranque de la campaña de vacunación antirrábica, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Moisés Montalvo Asprón, dijo que se busca aplicar en la región 25 mil dosis de vacunas antirrábicas.

Del total de estas vacunas, 15 mil serán tan solo para el municipio de Tuxtepec, por lo que llaman a los ciudadanos de la región a llevar a sus mascotas, siguiendo todas las medidas de sanidad, como son la sana distancia, el uso del cubrebocas y el propietario solo debe llevar una mascota, y que sea un adulto quien lleve al animalito.

Pidieron a los ciudadanos vacunar sus mascotas a vacunar, y protegerlas contra la rabia canina, aunque en la región en los últimos 8 años no se han reportado casos de esta enfermedad, por lo que esperan continuar así, y reiteró que de no vacunar a los animales podrían enfermar de rabia y morder a su dueño, poniendo en riesgo su salud.

La campaña será de este 21 hasta el 29 de septiembre, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, y este 22 de septiembre estarán en la Colonia La Moderna en las Secciones Mediana y los Manguitos, así como en Las Palmas, en la colonia 23 de Noviembre, en el Ejido Las Limas y en Sebastopol.

