Bacheo de la AMIC tiene tintes políticos: Presidente de Oaxaca

-Muchos de los baches en la capital se deben a malos trabajos hechos por SAPAO y a las lluvias registradas en los últimos días

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquin, pidió que no utilicen el tema de los baches como una bandera política, pues quienes lo están haciendo podrían tener algún interés ante la cercanía del proceso electoral local.

Señaló que quienes están realizando este bacheo en las inmediaciones del parque del amor, en algunas semanas o meses levantarán la mano para buscar alguna candidatura a un cargo de elección popular, a ellos les dijo que en lugar de tapar manches mejor pavimenten calles o construyan escuelas.

Agregó que muchos de los baches que se han presentado en distintas calles de la capital oaxaqueña se deben a los malos trabajos que ha realizado SAPAO y puntualizó que cuantificarán los baches donde la dependencia no realizó un buen trabajo, para presentarlo a la Secretaría de finanzas y les reembolsen ese recurso ya sea en especie o en efectivo.

Éstas declaraciones las quiso en el marco del arranque de una campaña de bacheo que realizará el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, el cual consiste en tapar los baches que se han presentado en distintas calles de la ciudad capital, en esos trabajos se invertirá un recurso de aproximadamente 3 millones de pesos.

El edil mencionó que en el caso de la calzada Niños Héroes de Chapultepec, ya tuvieron un acercamiento con el gobierno del Estado para que se repare, pues esas obras no fueron realizadas por el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, dichos trabajos se culminaron hace aproximadamente tres meses y la empresa debería subsanar esos detalles.

