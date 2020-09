AMIC bachea calles de Oaxaca, municipio lo infracciona

-Señalan que van a pagar la multa y que con ese recurso el ayuntamiento tape por lo menos un bache

Luis Jerónimo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), realizaron un bacheo en inmediaciones del parque del amor, debido a que afirman que las autoridades municipales no hacen nada al respecto, a pesar de las molestias que esto genera a los automovilistas.

Señalaron que los trabajos se están haciendo con material en frío, para que así las lluvias no vuelvan a generar afectaciones, uno de los integrantes de la AMIC, dijo que van a bachear hasta dónde les dé el material que llevaron y dicho material tiene un tiempo de vida de tres años.

Luego de unos minutos y llegaron elementos de la policía municipal quienes infraccionaron a los integrantes de la asociación mexicana del la industria de la construcción, incluso uno de ellos mostró el documento y dijo que si va a pagar la infracción y que espera que con ese recurso el gobierno municipal por lo menos tape un bache.

Cabe mencionar que el tramo en las inmediaciones del parque del amor se encuentra en pésimas condiciones y genera un congestionamiento vial considerable, ya que los vehículos deben pasar despacio por la gran cantidad de baches que hay en ese lugar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario