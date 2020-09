Noé Ramírez y Cabildo continúan con el apoyo a damnificados por lluvias en Playa de Mono

-Este sábado se realizó el “Tequio por la Salud” para evitar enfermedades de temporada y más contagios de Covid-19

Tuxtepec, Oax.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec, continúa realizando acciones para apoyar a la población del fraccionamiento Adolfo López Mateos, mejor conocido como Playa de Mono, que se vio afectada por las lluvias del pasado martes 15.

Desde el día del siniestro, el Presidente Noé Ramírez Chávez acudió a este lugar para sumarse a las labores de ayuda y rescate de las pertenencias de los damnificados, al día siguiente entregó apoyos alimentarios y alimentos preparados, kits de limpieza, se realizó el desazolve de alcantarillas y canales por donde escurre el agua de lluvia, se proporcionó vigilancia para seguridad de los habitantes y este sábado con el programa “Tequio por la Salud”, se realizaron labores de sanitización.

De igual manera se realizaron labores de descacharrización, así como la limpieza y raspado de calles.

En el acto de arranque de este “Tequio por la Salud”, en el fraccionamiento Playa de Mono, la regidora de Hacienda, Concepción San Juan Cortés, afirmó que el Gobierno Municipal del Presidente Noé Ramírez Chávez trabaja para que la gente de este asentamiento humano que se vio afectada por la contingencia esté bien.

La funcionaria, asentó que con esta actividad el Presidente cumple con el acuerdo de Cabildo y da prioridad a Playa de Mono, asentó que Tuxtepec cuenta con un alcalde y un equipo de concejales que se preocupan por lo que sucede en el municipio y atiende a quienes necesitan del apoyo del Gobierno como es el caso de las 150 familias que padecieron por la repentina inundación de sus viviendas y en general por todos los habitantes de este lugar.

Por su parte, la Presidenta de este fraccionamiento, Ivón Martínez, al agradecer y reconocer la labor del munícipe Noé Ramírez y del Cabildo, afirmó: “Necesitábamos el apoyo y no los han brindado, gracias por esta labor loable que no todos los gobiernos dan, estamos en deuda y agradecidos, ahora tenemos otra encomienda que es concientizar a los vecinos para que sigan las normas de prevención y restricciones del Sector Salud y las indicaciones del Gobierno Municipal para evitar más contagios de Covid-19 en esta colonia en donde ya se han presentado algunos”.

Cabe mencionar que el jueves pasado con el apoyo de maquinaria pesada se realizaron trabajos de limpieza y raspado de las calles Ingenio San Gabriel, Roberto Bravo, Ingenio San Francisco El Naranjal, en las que levantaron escombros, ramas, basura, limpiaron áreas verdes, ampliaron la zanja de desagüe y limpiaron la cuneta de la carretera que da acceso a este fraccionamiento que se encontraba saturada de tierra.

