Lluvias dejan afectaciones en viviendas y caminos en Choapam

-Al menos unas 80 viviendas han resultado afectadas tras las fuertes lluvias dejando damnificadas unas 400 personas.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – En la agencia municipal de San Juan del Río, del municipio de Santiago Choapan, el comisionado municipal de ese lugar Víctor Hugo Torres realizó un recorrido por las poblaciones aquejadas por las lluvias originadas por la tormenta tropical “Beta”.

El funcionario reportó 29 derrumbes en el camino entre Latani y La Ermita, que prácticamente ha desaparecido por las intensas precipitaciones que se han padecido en la zona.

Ademas de afectar 80 viviendas y dejando al menos a 400 habitantes damnificados, por lo que se solicitó por medio de un oficio dirigido al coordinador de Protección Civil, Antonio Amaro Cancino, realizar la declaratoría de desastre para la agencia de San Juan del Río por la magnitud de los daños.

Igualmente demandó la intervención de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) para rehabilitar la red caminera municipal que ha sido muy afectada por el temporal.

Reveló que otros lugares del municipio, como el paraje Jalahui, se ha interrumpido la comunicación por los derrumbes; igualmente señaló fallas en el servicio de energía eléctrica en todo el municipio a consecuencia, también, de las lluvias.

El Comisionado municipal pidió el auxilio del gobierno estatal para restablecer servicios, comunicaciones y reparar viviendas de las poblaciones afectadas ya que los recursos económicos municipales son escasos. Dijo que continuará con su recorrido para seguir evaluando los daños en las agencias municipales en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitan.

