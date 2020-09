Asesinan a madre frente a su hijo de 11 años en Huajuapan

-La mujer fue atacada a balazos por sujetos desconocidos mientras caminaba con su hijo en la calle.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante la tarde de este domingo en el municipio de Huajuapan de León sobre la calle Primavera de la colonia Santa Isabel, una mujer fue atacada a balazos cuando caminaba con su pequeño hijo de 11 años quién tambien resultara gravemente lesionado tras la agresión.

De acuerdo a los primeros reportes, sujetos desconocidos accionaron armas de fuego en contra de la mujer a quien le arrebataron la vida al recibir dos impactos de bala, pereciendo casi al momento, el pequeño fue rapidamente trasladado al nosocomio, ya que su estado de salud era grave.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía General de Oaxaca ha iniciado las investigaciones correspondientes.

