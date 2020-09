Tormenta tropical ‘Beta’ ocasionará lluvias en casi todo el país

-La tormenta tropical estará en interacción con otros sistemas meteorológicos que afectarán a todos estos estados

Para este sábado, se prevé que la Tormenta Tropical “Beta”, se localice sobre el norte del Golfo de México.

Sus bandas nubosas interaccionarán con un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, manteniendo el potencial de lluvias fuertes a intensas en el oriente, sur y sureste de México.

Asimismo, se esperan rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en el litoral de Tamaulipas y Veracruz.

Un segundo canal de baja presión, inestabilidad en la atmósfera alta y abundante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente y centro del país, incluyendo al Valle de México.

Por lo tanto, se pronostican lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos en Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila.

