Se registra sismo este 19 de septiembre de magnitud 4.4 con epicentro en Oaxaca; no ameritó alerta

-El Servicio Sismológico Nacional detalló que el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

EL FINANCIERO

Un sismo de magnitud 4.4 con epicentro al sur de Matías Romero, Oaxaca fue registrado en la mañana de este sábado, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió a las 10:07 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, señaló la dependencia.

El epicentro se ubicó a 18 kilómetros al sur de Matías Romero, en Oaxaca, agregó el servicio.

Por otra parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano detalló que la estimación de energía en los primeros segundos del movimiento telúrico no superó los niveles preestablecidos para activar la alerta.

Durante las primeras horas de este sábado, el SSN también registró otros ocho sismos, cuyas magnitudes fueron de entre 3.1 y 4.6. El epicentro de este último se ubicó a 75 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas.

