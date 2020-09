Reconoce Dip. Fredie Delfín respuesta rápida del Gobierno, para atender afectados por Nana

-Dijo que esto se debió al punto de acuerdo que presentó ante el pleno y que fue aprobado para destinar recursos a la Cuenca del Papaloapan.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- El Diputado Local Fredie Delfín Avendaño celebró la respuesta rápida del Gobierno del Estado para atender a las familias damnificadas en la Cuenca, que fueron afectados por el huracán Nana y dijo que este fue un punto de acuerdo que se aprobó en el Pleno del Congreso local, para atender a los municipios afectados en esta región.

Dijo que es necesario seguir trabajando para atender las emergencias que surgen en esta temporada y que es importante seguir atendiendo a la ciudadanía con estos apoyos, como lo viene haciendo el Ejecutivo Estatal y el DIF Con estas despensas a las familias de escasos recursos.

A punto de culminar el periodo de sesiones en este segundo año Legislativo, Delfín Aventado reiteró que en este último año sería un año complicado por el proceso electoral que se avecina, sin embargo comentó que seguirán trabajando para atender las prioridades en los 570 municipios a través de las iniciativas de Leyes, puntos de acuerdo y exhorto que beneficie a la población Oaxaqueña.

En lo que respecta al proceso interno que vive MORENA para la renovación de la Dirigencia Nacional del Partido, señaló que pese a que los actores políticos que participan, ve difícil que la militancia se divida debido a este proceso y explicó que así como llegó Mario Delgado a Oaxaca hace unos días, quien busca obtener este cargo también mencionó que se atenderá a todos los participantes para que sea la misma militancia que decida quién debe llevar el rumbo de MORENA en las próximas elecciones, por lo que añadió que todos unidos sabrán elegir quien sería el indicado pero sin actos de divisionismo tal y como sucede en otros partidos

Es por eso que indicó que existe un gran reto para los participantes, pues debe de igualar lo hecho del actuar presidente de la República que recorrió palmo a palmo todo el país para refrendar este proyecto y que hoy, se le conoce como la Cuarta Transformación.

