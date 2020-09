Mantiene CEPCO atención en municipios de la Cuenca afectados por lluvias

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de septiembre de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) mantiene la atención en municipios de la región de la Cuenca del Papaloapan afectados por las lluvias de las últimas 24 horas.



El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que los municipios con mayor afectación son: Santiago Choapam, Santiago Jocotepec, San Juan Lalana y San Juan Comaltepec; mismos en los que se trabaja en coordinación con las autoridades municipales.



La delegación de la zona a cargo de Jaime Canseco Claudio, desde el reporte de las autoridades municipales coordinó el apoyo con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, para movilizarse a la zona de desastre.



Amaro Cancino, indicó que las lluvias originaron la muerte de una persona en San Juan Comaltepec, de nombre Castillo M. M., quien quedó sepultado al interior de su vivienda por un alud generado por el movimiento de ladera en esta comunidad.



Por el desbordamiento de los ríos Chiquito y Manso, se afectaron en San Juan Lalana, las comunidades de San José Río Manso, San José Yogope, San Juan Lalana, Cerro Progreso, Asunción Alcoba, Arroyo Lumbre, Arroyo Plátano, Arroyo Blanco, San Juan Evangelista, San Miguel la Paz, Tres Arroyos, Arroyo Tómate y Arroyo Piedra.



En Santiago Choapan sufrieron afectaciones en la comunidad de San Juan del Río, mientras que en Santiago Jocotepec, la afectación se presentó en las comunidades de Río Chiquito, Jocotepec y Montenegro.



En la zona se ha alertado a la comunidad de Valle Nacional, Santa María Jacatepec y Chiltepec, ya que el río Valle Nacional presenta un incremento considerable en su nivel, generado por las precipitaciones pluviales.



Cabe destacar que en esta zona llovió aproximadamente 138 milímetros –acumulados en 24 horas- lo que generó fuertes escurrimientos hacia los ríos Manso y sus afluentes.

