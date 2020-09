Es tiempo de privilegiar la salud de todos: Noé Ramírez

-En un trabajo conjunto los gobiernos Municipal y Estatal entregan material de protección personal contra el Covid-19 a locatarios de los mercados Flores Magón y Central en Tuxtepec

Tuxtepec, Oaxaca.- “Es tiempo de privilegiar la salud de todos los tuxtepecanos, de no bajar la guardia y continuar de frente en esta lucha contra el Covid-19, para mantener el descenso de la curva de contagios y decesos que ha provocado esta pandemia en Tuxtepec”, afirmó el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, al hacer entrega de gel antibacterial y cubrebocas a locatarios de los mercados Flores Magón y Central.

Junto a Víctor Virgen Carrera, Coordinador de Atención Regional y Jorge Vera Delegado de Distrito del Gobierno del Estado, el alcalde tuxtepecano agradeció al Gobernador Alejandro Murat, así como a Antonio Amaro, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, por el apoyo que han otorgado ayudando a fortalecer las labores contundentes para dispersar y prevenir contagios del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19, así como a la Jurisdicción Sanitaria 03 y a su equipo de concejales que de manera decidida han autorizado acciones extraordinarias que se han visto reflejadas en el comportamiento de la ciudadanía y la baja en el número de infectados del coronavirus.

Mencionó que “Tuxtepec estuvo en foco rojo, se logró llegar al color naranja en base al Semáforo Epidemiológico y no debemos de confiarnos, sino todo lo contrario, tenemos que continuar manteniendo las medidas de prevención y evitar el contagio para seguir avanzando hacia el color amarillo y el verde, para poder integrarnos de lleno a la Nueva Normalidad que hoy demandan estos tiempos difíciles que estamos viviendo”, asentó el alcalde tuxtepecano.

Con esta entrega que hacemos de manera conjunta el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, contribuimos para que locatarios y clientes que acuden a realizar sus compras a los mercados tengan las seguridad de que en estos centros de comercialización quienes ofertan sus productos cumplen con las normas de prevención e higiene que demanda la Secretaría de Salud, los ordenamientos estatales y municipales para evitar un alza en los casos positivos de Covid-19 que afortunadamente en los últimos días hemos logreado disminuir en el municipio de Tuxtepec.

En los actos de entrega, la Secretaria del Mercado “Flores Magón”, Nohemí Alfonso Deceano, así como el Secretario del Mercado “Central”, Daniel Santinelli, agradecieron al Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, la entrega de cubrebocas y de gel antibacterial para todos los locatarios, e hicieron el llamado a la población a seguir tomados de la mano porque afirmaron que: “los tuxtepecanos somos más fuertes que esta pandemia, somos como el roble, nos doblamos pero nos sabemos levantar”.

