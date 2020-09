En semáforo naranja, Oaxaca mantiene restricciones estatales para evitar contagios de COVID-19

-La ocupación hospitalaria para la atención de COVID-19 se encuentra al 31.7%

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 18 de septiembre de 2020.- Ante la pandemia por COVID-19 en la entidad, la subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, resaltó que durante el semáforo epidemiológico naranja es obligatorio el uso de cubrebocas, la sana distancia, estornudo de etiqueta, lavado de manos con agua y jabón o gel a base de alcohol al 60%, como mínimo.

Respecto a la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio, destacó que la ocupación hotelera se permite en un 20%, mientras que el aforo autorizado para centros religiosos, centros comerciales, cines, teatros y eventos culturales es del 25%.

Así como un 50% peluquerías, estéticas (con previa cita), parques, plazas y espacios públicos abiertos; lo mismo para gimnasio, albercas, centros deportivos, SPA y centros de masaje; y un 75% en mercados y supermercados, dijo.

Señaló que mientras continúe el riesgo de contagio, quedan suspendidos los eventos masivos, centros nocturnos, bares, salones de eventos, y “las reuniones familiares deben llevarse a cabo con las medidas sanitarias correspondientes”.

La funcionaria enfatizó que la red hospitalaria para la atención de COVID-19 en Oaxaca, este 18 de septiembre se encuentra al 31.7% de ocupación de camas en general. Desglosada, la ocupación es del 37.2% en camas de observación y del 23.1% en las de terapia intensiva.

Aseguró que, bajo el semáforo epidemiológico en color naranja, los ingresos hospitalarios son un indicador clave para evaluar el impacto de la pandemia por el nuevo coronavirus, y que desde el primer caso hasta este viernes, se han acumulado 15 mil 266 confirmados, 170 más que el día de ayer.

También añadió que en este último corte epidemiológico los diagnósticos nuevos se ubican en 50 municipios, principalmente en Oaxaca de Juárez, en donde se detectaron 55 pacientes, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán con 17, San Juan Bautista Tuxtepec con 10, Tlacolula de Matamoros con ocho, Ocotlán de Morelos con siete, Santa María Azompa con cinco, el resto cuatro, tres, dos y uno caso.

García Kavanagh preció que se tiene el reporte de 769 muestras que se encuentran como sospechosas, 13 mil 386 pacientes que se han recuperado del padecimiento y 492 se mantienen activos.

Sin embargo, la experta lamentó que el día de hoy se sumarán 12 fallecimientos, por lo que se tiene un registro de mil 388 muertes a causa de la emergencia sanitaria en el territorio oaxaqueño.

Indicó que, por distribución geográfica, Valles Centrales acumuló 10 mil 208 casos confirmados, 671 decesos y 394 activos, seguido de Tuxtepec con mil 651, 239 fallecimientos y 17 activos, Istmo con mil 535, 270 muertes y 18 activos, Mixteca con 947, 94 defunciones y 27 activos, Costa con 662, 73 decesos y 23 activos, así como la Sierra con 263, 41 decesos y 13 activos.

Finalmente, exhortó a la población que ante síntomas respiratorios, evite salir de casa y se comunique de inmediato a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por whatsapp 951 297 57 41, donde personal capacitado dará seguimiento del paciente.

