Emiten convocatoria para la reactivación de espacios escénicos independientes

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de septiembre de 2020.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a las y los interesados a participar en la convocatoria para la reactivación de espacios escénicos independientes, para foros con capacidad de 40 a 100 localidades; mientras que los de 101 localidades en en adelante, podrán obtener un apoyo hasta de 300 mil pesos.

La convocatoria emitida por parte de la Secretaría de Cultura Federal, a través del Centro Cultural Los Pinos y el Centro Nacional de las Artes (Cenart), tiene como propósito de reconocer los mejores proyectos de reapertura de espacios escénicos independientes de nuestro país, que se vieron afectados por la pandemia de COVID 19, y busca la reactivación de espacios escénicos independientes.

Las y los participantes deberán registrarse como agentes culturales en la plataforma TELAR, https://telar.cultura.gob.mx, y con ello cumplir con el proceso de inscripción en la plataforma reactivaciondespacios.cultura.gob.mx, a partir del 24 de septiembre y hasta el 8 de octubre de 2020.

El jurado calificador estará conformado por miembros de la comunidad artística y servidores públicos con trayectoria en la gestión cultural y la operación de espacios escénicos, elegirá las estrategias más creativas del proyecto artístico, así como la adecuación de sus instalaciones, si fuera el caso; todo ello, conforme a las disposiciones establecidas para la nueva normalidad. También valorarán la pertinencia, viabilidad, interés y calidad de los proyectos presentados y buscará la representatividad territorial y la equidad de género.

Podrán participar todos los espacios independientes en el país que cumplan con los siguientes requisitos: trayectoria mínima de dos años como foro escénico; contar con la documentación que acredite los permisos para la operación del espacio; última validación de su programa de protección civil, emitida por la autoridad correspondiente, donde se indique el aforo del lugar.

Así como la acreditación de la propiedad o el uso legítimo del espacio, ya sea mediante documento de arrendamiento o de comodato, vigente por el periodo de realización del proyecto.

La publicación de resultados se realizará en la plataforma: reactivaciondespacios.cultura.gob.mx el 28 de octubre de 2020, para mayor información pueden enviar un correo electrónico a: [email protected]

