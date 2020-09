Declaran culpable a “Miss Moni”, por muertes del Colegio Rébsamen en el sismo de 2017

-La directora habría construido irregularmente un cuarto piso sobre el colegio que sobrecargó la estructura y propició el derrumbe del lugar

INFOBAE

Hace unos días, Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen, compareció ante un tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México que la declaró culpable de homicidio por la muerte de 26 personas en el derrumbe de la escuela.

A la audiencia asistieron las partes involucradas y presentaron sus alegatos con los que el juez dictó la sentencia culposa, informóel abogado, Rosendo Gómez, de la imputada a medios mexicanos a las afueras del tribunal.

Además, la Fiscalía de la Ciudad de México compartió en su cuenta de Twitter el dictamen del juez y agregó que se pidieron 57 años de prisión para la directora.La FGJ-CDMX solicitó 57 años de pena privativa de libertad contra la propietaria de un inmueble habilitado como colegio privado, luego de que el Ministerio Público logró obtener de un Tribunal de Enjuiciamiento

Los delitos que se le atribuyeron fueron homicidio culposo y de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables por la caída del inmueble.

El Colegio Rébsamen fue uno de los edificios más afectados durante el sismo. Entre las 26 personas que fallecieron en el lugar se encontraban 19 menores de edad que asistían a clases ese día.

García Villegas fue acusada de haber construido irregularmente en el recinto. Además, aseguraron que se trató de un acto ilícito e indebido porque no contaba con las autorizaciones necesarias para modificar estructuralmente la escuela.

La audiencia duró casi todo el día, pues de acuerdo con Milenio, esta comenzó a las 9:00 de la mañana y concluyó pasadas las 23:00 horas. En ella estuvieron presentes los padres de familia que perdieron a sus hijos en el sismo para exigir justicia.

El defensor de la directora también informó a los medios que en audiencias posteriores se establecerá la individualización de la sentencia. Por cada una de las 26 víctimas, García Villegas obtendría entre dos y cinco años de prisión.

La mujer estuvo prófuga de la justicia por dos años hasta que fue detenida por las autoridades en un restaurante de Tlalpan el 11 de mayo de 2019 como lo señaló Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría de la Ciudad de México.

Una semana antes de esta audiencia, el abogado de la sentenciada aseguró que ella se declara inocente, informó el Heraldo de México bajo el argumento de que un perito en arquitectura y un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda mencionaron que ella nunca tuvo la intención de que el inmueble se cayera.

En febrero de este año y desde el penal de Santa Martha Acatitla, García Villegas aceptó su responsabilidad en la muerte de las 26 personas. El inmueble, además, presentaba daños estructurales por la demolición de un piso en el 2010.

Los familiares y padres de los hoy occisos aseguraron en la audiencia que buscaban que esta sentencia “sea un precedente que deje claro que no cualquiera juegue con la vida de la gente.

El sismo del 19 de septiembre fue uno de los más fuertes que ha cimbrado a México. Sucedió a pocas horas del simulacro por el temblor que tuvo lugar ese mismo día pero de 1985.

Alrededor de la 13:14 horas comenzó el temblor de 7.1 grados que se percibió con una fuerza descomunal en los estado de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.

