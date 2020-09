Se capacitan empleados para elaborar productos artesanales en casa

-En una acción coordinada, la Secretaría de Administración y el Voluntariado Ambiental por Oaxaca, imparten taller virtual

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de septiembre de 2020.- De manera virtual, servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado aprendieron la elaboración de jabón artesanal a base de plantas medicinales, capacitación que brindó la Secretaría de Administración, en coordinación con el Voluntariado Ambiental por Oaxaca, a fin de generar conciencia y acciones ecológicas.

La orientación estuvo a cargo de las biólogas Elizabeth Antonio Cruz y Miriam Robles Benítez quienes enseñaron, durante varias sesiones, diferentes técnicas e ingredientes respetuosos con el medio ambiente, para obtener un producto que brinde mayores beneficios a la piel y aromas naturales.

En el procedimiento, las ponentes explicaron los pasos de fabricación. Iniciaron por hervir la glicerina transparente, para luego vaciarla en un molde con estratos de romero, manzanilla, lavanda, aloe vera o jarabe de avena, aconsejaron métodos para su secado y duración.

“Es importante que las plantas sean previamente desinfectadas para nuestro jabón, las cuales podemos utilizar en seco o frescas y no altera el proceso”, comentaron las ponentes del taller, mientras concluían la primera demostración del producto final libre de químicos y que se puede emplear para tratamientos faciales o corporales.

Al finalizar el taller, los hombres y mujeres participantes mostraron su agradecimiento por este tipo de actividades que los motiva a elaborar sus propios productos naturales y con ello apoyar la economía de sus familias.

