Se cancela Macrosimulacro, no sonarán alertas sísmicas: CEPCO

-De presentarse el sonido del alertamiento, se tratará de un sismo mayor a 5.6 de magnitud, por lo que la población debe seguir las indicaciones de Protección Civil

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de septiembre de 2020. Este 19 de septiembre, no se llevará a cabo el Macrosimulacro Sísmico que cada año se realiza, por lo que no sonarán las alertas correspondientes, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), quien dio a conocer que está decisión se toma derivado de las medidas de contención y respuesta a la situación de salud pública por el COVID-19.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que este sábado, los 13 altoparlantes no emitirán el sonido de alerta sísmica de manera programada, como se ha realizado de manera anual en el marco del Día Nacional de Protección Civil.

Sin embargo, en conmemoración del 25 aniversario del sismo del 19 de septiembre de 1985 y a tres años del sismo del 2017, la CEPCO realizará un simulacro de gabinete, la cual es una reunión de coordinación en una mesa de trabajo con los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil.

Lo anterior, con el propósito de establecer el objetivo, hipótesis, diseño del escenario y ensayar las funciones de cada uno de los integrantes de la Unidad conforme a los procedimientos del Plan de Emergencia, culminando el ejercicio con una evaluación que realizará con las 12 Delegaciones de Protección Civil.

Cabe destacar que, de presentarse el sonido del alertamiento, este se tratará de un sismo mayor a 5.6 de magnitud, por lo que se pide a la población mantenerse atenta y seguir las indicaciones de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, CEPCO y autoridades civiles y militares.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario