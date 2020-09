Realizarán Mega Mural en Tuxtepec, esto es parte del programa “movimiento vecinal”

-Participarán alrededor de 5 pintores de Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Pintor Fredy Samuel dio a conocer que en próximo días, realizarán un mega mural en la barda perimetral de la casa de la cultura, como parte del programa de prevención del delito “movimiento vecinal” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

Explicó que él decidió gestionar este mural, como parte de este programa estatal, y tras lograrlo, les pidieron que éste fuera relacionado a la violencia de la mujer, sin embargo decidieron hacerlo en honor a ésta, y mostrar la importancia que tiene , por lo tanto serán distintas las feminas que se van a plasmar.

Dijo que quienes van a participar son Yazareth Peña, Stephanie Bracamontes, Fer Hernández, así como Gabriel Gabo Criollo, y para hacerlos será el SESESP quien les dote de los insumos, ya que al ser un mural de 30 metros de largo por 2.20 de alto, se utilizará de mucho material.

Además, el gobierno municipal, va a dar un apoyo económico a los que participen en el mural, y la Casa de la Cultura, va a dar el espacio para hacerlo.

Así mismo, señaló que el mural servirá para que la gente quiera ver más arte y rescatar más espacios, y aunque será el único que se va a realizar, esperan que más adelante haya más personas que se sumen y así la imagen del municipio vaya cambiando.

Este mural iniciará el próximo lunes, y esperan que en unos días se termine y así se muestre parte del trabajo que ellos realizan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario