Proponen Diputados locales que el IEEPCO, proceda por probables actos anticipados de precampaña

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- 18 de septiembre de 2020.- Iniciar procedimientos especiales sancionadores de oficio, con la finalidad de investigar, analizar y someter a consideración de las autoridades competentes probables hechos que constituyan actos anticipados de precampaña, fue solicitado ante el Congreso de Oaxaca

Lo anterior fue planteado por el diputado, Othón Cuevas Córdova, mediante un exhorto dirigido a los y las Consejeras integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a efecto de que inicie los procedimientos respectivos.

En el planteamiento del punto de acuerdo se califica como simulaciones a la colocación de diversos espectaculares de portadas de revistas con fotografías de diversos ciudadanos, así como en diversas unidades del transporte público.

Lo anterior, ya que el propósito fundamental de que dichos ciudadanos promuevan su nombre e imagen, es posicionarse entre la ciudadanía, para estar en aptitud de contender en el proceso de selección interna de su partido político, dejando en completo estado de indefensión a sus posibles contendientes.

En este sentido, sostiene que los procesos de precampaña deben sujetarse a los límites y términos que establezcan las leyes y los principios rectores de la materia, al constituirse aspectos vinculados con los procesos de elección de cargos públicos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario