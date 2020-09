Presentan IEEPO-CEPCO manual ‘La Gestión de Riesgos de Desastres en la Escuela. Materiales para la capacitación’

-Los 15 mil ejemplares impresos de este manual se harán llegar a todas las escuelas dentro de la estrategia estatal de la distribución de los libros de texto gratuitos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de septiembre de 2020.- Como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en el fortalecimiento de la cultura de la prevención, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), realizaron la presentación y recepción del manual “La Gestión de Riesgos de Desastres en la Escuela. Materiales para la capacitación”.

En el evento, presidido por el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal y el titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, se informó que el propósito del manual, elaborado conjuntamente por ambos organismos, es aportar elementos que reduzcan los factores que generan diversos tipos de riesgo, a través del conocimiento de medidas de seguridad, cuidado y protección en el ámbito escolar.

En su intervención, el titular de la CEPCO resaltó que se imprimieron con apoyo de la Secretaría de Administración que encabeza Germán Espinoza Santibáñez, 15 mil ejemplares de este manual que dará a personal administrativo, docentes y alumnos, una respuesta eficaz y eficiente ante el impacto de eventos adversos que se presentan en la entidad.

“Este manual es una recopilación de materiales elaborados para fortalecer las capacidades de las personas que trabajan con la niñez, lograr que todas y todos comprendan los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos en los centros escolares, para que puedan prevenir y afrontar situaciones de emergencia o desastre”, indicó el funcionario estatal.

Así mismo, dijo que es un apoyo de capacitación en la elaboración de los Planes Escolares de Gestión de Riesgos a implementarse en todas las instituciones educativas, pues se pensó no solamente en las escuelas públicas sino se vislumbró la preparación de las instituciones privadas, además de que agradeció el apoyo de la Secretaría de Administración y del IEEPO, quien realizará la distribución de los ejemplares en los planteles educativos.

Por su parte, el Director General del IEEPO, destacó que para garantizar la entrega del material, los manuales serán incluidos dentro de la estrategia estatal de la distribución de los libros de texto gratuitos y hacerlos llegar a las más de 13 mil 600 escuelas de nivel básico y escuelas normales en la entidad.

De esta forma, cada escuela integrará su Comité de Protección Civil y capacitará a la comunidad escolar para establecer su propio plan de Protección y de Gestión de Riesgo de Desastres y este tema sea un ejercicio permanente entre el alumnado, afirmó Ángel Villarreal, quien resaltó la importancia de cumplir los protocolos de protección civil en una entidad como Oaxaca.

