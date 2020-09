Piden taxistas de Tuxtepec a concesionarios, no aumentar la cuenta

-Aseguran que en ocasiones ellos tienen que poner parte de su bolsillo



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que poco a poco la normalidad está regresando al municipio de Tuxtepec, aún hay sectores afectados, y uno de éstos son los taxistas quienes están sufriendo debido a que no hay pasaje, pero además porque los concesionarios les van a aumentar la cuenta.



El Presidente de la Unión de Taxistas Francisco Fernández Arteaga, Felipe de Jesús López Lezama, señaló que los concesionarios han ido aumentando la cuenta, y en ocasiones ellos tienen que poner de su bolsillo, ya que al haber parte de los ciudadanos resguardados, no es la misma afluencia de personas que hay en el centro de la ciudad y son menos los que requieren de un taxi.



Agregó que además, que los concesionarios no los apoyan con cubrebocas y con lo necesario para cuidarse, y por lo tanto son ellos los que tienen que invertir en esto, para cuidar de su salud y también la del pasaje.

Aunado a esto, los taxistas señalan que hay una competencia desleal en el gremio, ya que hay choferes que están optando por el pasaje colectivo, lo que les afecta a otros.



Además, aseguró que a pesar de que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció operativos para revisar de que ellos cumplieran con todas las medidas de sanidad, nunca hicieron nada.

