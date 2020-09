Nombra Noé Ramírez a Aidé García Directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxtepec

-Redoblaremos esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, señala la nueva funcionaria

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, tomó protesta a Aidé García Flores como Directora del Instituto Municipal de la Mujer, en sustitución de Leticia Jiménez Carrera.

Luego de tomar el cargo, la nueva funcionaria dijo que hoy en día el empoderamiento de las mujeres en casi todo el mundo es una realidad irreversible. Se trata de un proceso que no ha sido nada fácil, que tomó siglos de lucha para la igualitaria participación de las mujeres en todas las instancias de análisis y adopción de decisiones, reconociendo el importante valor de sus contribuciones para el adelanto económico, social y cultural.

Afirmó que en esta lucha aún falta mucho por hacer, y que a partir de este momento en que ella asume el cargo, su compromiso al igual que el compromiso del Presidente Noé Ramírez Chávez es trabajar, esforzarse y redoblar esfuerzos en pro de un cambio duradero de los valores y las actitudes, instando a procurar una transformación de las relaciones entre mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad.

Mencionó que a raíz de la creación del Instituto Municipal de la Mujer, el Gobierno de Tuxtepec ha implementado una política de igualdad, en apoyar a las mujeres tuxtepecanas para que se superen a través de cursos para que aprendan un oficio, créditos para que puedan instalar microempresas, pero además y lo más importante es que se trabaja en acciones de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, acciones que se redoblarán para que tengan una vida digna y el respeto que se merecen.

La nueva Directora del Instituto Municipal de la Mujer, externó que los tuxtepecanos deben de tener la certeza de que a partir de este día se redoblarán esfuerzos a favor de la equidad de género, a favor del cambio hacia una sociedad de igualdad.

