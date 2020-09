Mexicano se aplica vacuna contra covid-19 en España

-Ernesto Herrera comentó que participará en el ensayo durante un año y dos meses y sólo le aplicarán tres dosis.

Ernesto Herrera es el mexicano que ya recibió la vacuna contra el covid-19 en el Hospital de la Princesa en Madrid, España, lugar en el que reside desde hace 22 años; sin embargo, se trata de una dosis que todavía está en etapa de ensayo.

“Hoy me han puesto la primera dosis de la vacuna en ensayo contra covid. Esperemos que todo vaya bien y pronto se puedan vacunar los ciudadanos sin ningún riesgo. Reitero: ahí no estaban los de las banderitas constitucionalistas ni republicanas”, escribió en Twitter.

Apenas el 5 de septiembre, Ernesto Herrera dio a conocer que se ofreció como uno de los 190 voluntarios para la aplicación de las pruebas, en donde acusó que “ni un sólo político es voluntario”.

De acuerdo con una entrevista en el medio español Telemadrid, el mexicano dijo que participará en el ensayo durante un año y dos meses y sólo le aplicarán tres dosis, “me dijeron que podríamos tener algo de febrícula, que tuviéramos cuidado con tomarnos la temperatura, en un cuaderno tenemos que apuntar en una especie de diario cómo nos encontramos cada día de la temperatura, la presión arterial, yo lo haré y lo reportaré al hospital”.

“En realidad lo que nos han hecho es un reconocimiento mádico y ayer me hicieron el test serológico o la PCR y uno de los requisitos era no haber estado contagiado o no tener la enfermedad y al ver que estoy más o menos de salud y cumplo el rango, pues voluntario soy”, comentó.

Nació en la Ciudad de México y se desempeña como director de fotografía tras graduarse en Comunicación Masiva en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Entre su carrera se encuentra haber fotografiado más de 30 cortometrajes en Alemania, España, México y Cuba. Así como nueve largometrajes producidos en Alemania, Argentina, México, España y Estados Unidos.

