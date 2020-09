Habitantes de Copala exigen condiciones para retorno a lugar de origen

-Además piden la liberación de los presos políticos, dijeron que solicitarán una audiencia con López Obrador



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de San Miguel y San Juan Copala, exigieron a las autoridades que le den atención a su problemática que tiene diez años, para que así puedan retornar a su lugar de origen sin ningún temor de ser atacados por las personas que se apoderaron de sus posesiones.



En conferencia de prensa recordaron los hechos violentos que provocaron que estas personas fueran despojadas de sus pertenencias en febrero de 2010, por parte de integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), en aquella ocasión mataron a ocho personas frente a los habitantes de Copala.



Durante estos diez años, estas personas no han tenido derecho a una vivienda, a la salud, a la educación de sus hijos, violentando así sus derechos humanos, a pesar de que existe una recomendación por parte de la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos, sin embargo aclaró que algunos temas se han cumplido de manera parcial.



Otra de sus demandas es la liberación de los presos políticos, a quienes señalan les han fabricado delitos, como ejemplo dijo que a uno de sus compañeros lo absolvieron de los cargos que le imputaban y con esos mismos cargos, le dieron sentencia de 45 años de cárcel a otros dos compañeros.



Finalmente mencionaron que acudirán a la Ciudad de México para pedir una audiencia con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle que intervenga y se le dé solución a sus demandas y que los desplazados puedan regresar a sus lugares de origen.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario