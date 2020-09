Entrega Alejandro Murat nuevo Centro de Justicia del Istmo

-El espacio, ubicado en el municipio del El Espinal, concentra oficinas del Poder Judicial, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública del Estado

-El Mandatario Estatal celebró, con respeto a la autonomía, el trabajo coordinador de los Poderes del Estado a favor de la justicia que demanda la sociedad oaxaqueña

El Espinal, Oax. 18 de septiembre de 2020. -El gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Eduardo Pinacho Sánchez, inauguró el Centro de Justicia del Istmo, espacio que concentra a instituciones gubernamental de este sector y brindará una atención integral a favor de más de 213 mil habitantes de esta región de Oaxaca.

En este centro, el cual tuvo una inversión de 62.57 millones de pesos, alberga los Juzgados de Control, Penal, Primero y Segundo Familiar, así como el Primero Civil que atenderán asuntos de Juchitán, Matías Romero, Tehuantepec y Salina Cruz. Además trabajarán dignamente personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia del Estado y Defensoría Pública del Estado.

Ante el presidente de la Junta de la Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Horacio Sosa Villavicencio, del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez y del presidente municipal de esta localidad, Hazael Matus Toledo, el Mandatario Estatal celebró, con respeto a la autonomía, el trabajo coordinador de los Poderes del Estado a favor de la justicia que demanda la sociedad oaxaqueña.

“Por eso estamos aquí, porque Oaxaca nos obliga, Oaxaca nos exige y nos exige resultados, por ello estamos unidos a favor de este estado”, resaltó.

En el encuentro, al que asistieron presidentas y presidentes municipales de la región del Istmo, el Gobernador destacó que sin certeza jurídica, sin la aplicación de la ley, si no se enfrenta la impunidad, no se tiene la oportunidad real de construir una sociedad sólida.

Por ello, dijo, que la justicia y gobernabilidad se construye todos los días y en diferentes formatos, como es la realización de estos espacios dignos, en donde se puede llevar a cabo una función autentica de lo que es la responsabilidad y el servicio a la ciudadanía con la aplicación justa de la ley.

En tanto, el magistrado también presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, Eduardo Pinacho, enfatizó que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajan de manera armónica y coordinada en beneficio de lo que reclaman los oaxaqueños: una verdadera justicia, eficiente, profesional y expedita.

El Centro de Justicia del Istmo es una concreción de la idea de que los espacios deben ser no solo cómodos, accesibles y modernos, sino deben responder a las necesidades tanto del personal que ahí laboran como de los justiciables, resaltó tras reiterar el compromiso del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura por la transformación y modernización del sistema de justicia.

En su intervención, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, señaló que este Centro de Justicia simboliza el conjunto de Instituciones que integran el Sistema de Justicia, de donde parten decisiones trascendentales en beneficio de la ciudadanía de esta importante región del estado.

“Hoy necesitamos un pacto para fortalecer el Sistema de Justicia; solo la unidad y la suma de esfuerzos por parte de los tres niveles de gobierno y organismos autónomos, podemos lograrlo”, puntualizó.

A su vez, el diputado, Horacio Sosa, se pronunció a favor del Centro de Justicia del Istmo, ya que permitirá brindar mejores servicios a las personas que acudan a este espacio, por lo que hizo un llamado a las trabajadoras y trabajadores a redoblar sus esfuerzos y que esta atención llegue a más personas, sin favoritismos, y se contribuya a que la justicia sea efectiva, completa, imparcial, pronta y expedita.

Así también el edil de esta localidad, Hazael Matus, señaló que la búsqueda de la justicia es una tarea en la que gobiernos conjuntos deben poner su esfuerzo y capacidades y así erradicar el rezago que padecen los municipios y ciudades del estado.

El Gobernador entregó de manera simbólica escáneres para el inicio del programa de digitalización de expedientes de la región del Istmo.

Los magistrados y consejeros de la Judicatura estuvieron presentes de manera virtual durante la inauguración de este espacio, el cual integra cuatro edificios que aloja cuatro instituciones gubernamentales: Poder Judicial, integra un juzgado de control, dos juzgados familiares, un juzgado civil y un juzgado penal; Fiscalía General de Justicia, integra fiscalías y agencia estatal de investigaciones, Unidad Pericial y Atención Especializada de Género y Menores, del distrito de Juchitán de Zaragoza; Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal y la Unidad de Medidas Cautelares; así como la Defensoría Pública en el distrito de Juchitán de Zaragoza.

El municipio de El Espinal donó el terreno donde se edificó el Centro de Justicia del Istmo.

