Denuncian en redes sociales, partido de fútbol en Tuxtepec en plena pandemia

-Fueron prohibidos estos encuentros, pero aún los siguen realizando a pesar de que el semáforo está en color naranja



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes, a través de las redes sociales, usuarios reportaron que siguen los encuentros deportivos en algunas colonias a pesar de que el estado de Oaxaca, regresó al color naranja en este semáforo epidemiológico.



Los usuarios reporta que el partido se realizó en el campo de la Colonia 12 de julio, ubicada entre el Fraccionamiento Papaloapan y la Adolfo López Mateos, y en donde se logra apreciar que es un ambiente familiar, sin embargo este partido se realizó a pesar de que están prohibidas las actividades grupales, para evitar más contagios de covid, sin embargo los continúan haciendo.



En reiteradas ocasiones el Jefe de Deportes Juan Carlos Nava, pidió a los deportistas que no hicieran partidos, sin embargo pocos siguieron estas recomendaciones, y continuaron haciendo estos encuentros deportivos en las colonias fuera del casco urbano.



Pero también en ocasiones, los partidos se hacían en las canchas del muro boulevard, sin que las autoridades intervinieran, lo que no limitó a los deportistas a continuar con estos partidos amistosos.



El motivo principal por el cual se pidió no hacer partidos, era para evitar la aglomeración y con esto que se presentaran más casos de covid principalmente en Tuxtepec, municipio que logró ocupar el segundo lugar en casos a nivel estatal, sin embargo muchos hicieron caso omiso, a pesar de que en los meses de junio y julio se reportaron más de 70 defunciones por mes.



Por lo tanto de seguir con estos partidos, podrían volver a repuntar los casos de covid, mismos que han ido a la baja durante este mes de septiembre.

