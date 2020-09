Comerciantes se enfrentan a policías en Tlaxiaco, hay varios lesionados

-Los comerciantes pretendían instalar sus puestos en las calles de la población y los elementos de la policía no se los permitieron

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de comerciantes del municipio de Tlaxiaco se enfrentaron con elementos de la policía municipal, esto debido a que intentaron instalar sus puestos en el centro de la población, situación que no permitieron los elementos de la corporación.

Los comerciantes se molestaron por la postura de la policía municipal y arremetieron en contra de los elementos con palo, piedras y toletes, dejando un saldo de varias personas lesionada, los pobladores piden tener un diálogo con el presidente municipal Gaudencio Ortiz Cruz.

Luego del enfrentamiento los comerciantes se dirigieron al palacio municipal, para dialogar con el edil, para que se les permita instalar sus puestos en el centro de Tlaxiaco, y es que cabe recordar que por la pandemia se retiraron los ambulantes y ahora piden regresar a sus espacios.

Finalmente cabe mencionar que el centro de la ciudad de Tlaxiaco se encuentra resguardado por la policía municipal.

