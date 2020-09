Cierran zócalo de Oaxaca por caída de árbol, restanranteros retiran su mobiliario de la banqueta

-Comerciantes ambulantes se replegaron para evitar algún accidente y las autoridades buscan reubicar a los Triquis que viven en los bajos del palacio de gobierno

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El zócalo capitalino fue cerrado debido a la caída de un árbol la noche de este jueves, además los restaurates que se ubican en el lugar retiraron sus mesas de la banqueta, algunos puestos ambulantes se replegaron y las autoridades pretenden reubicar a los desplazados de San Juan Copala para evitar algún accidente.

Y es que la noche de este jueves se cayó un árbol, provocando que algunas personas salieran lesionadas, por esta situación las autoridades decidieron cerrar el zócalo capitalino para que se pueda trabajar en el retiro del árbol caído y evitar algún accidente.

Los restaurantes que se ubican en el zócalo, retiraron su mobiliario que tienen en las banquetas, para evitar algún incidente a sus clientes, además cabe mencionar que existe preocupación en la población porque en 48 horas se cayeron dos árboles en pleno zócalo, en el segundo se reportaron algunas personas lesionadas.

Algunos puestos ambulantes también se replegaron ante el temor de que otro árbol pudiera caer, incluso las autoridades pretenden reubicar a los triquis que se ubican en los bajos del palacio de gobierno, para garantizar su integridad y protegerlos de algún incidente, sin embargo al parecer los triquis se oponen a esta situación.

