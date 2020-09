Caída de árboles en Oaxaca se debe a mal mantenimiento: ambientalista

-Señala que los trabajos se están haciendo sin el asesoramiento necesario

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Los trabajos que realiza el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez para dar mantenimiento a los árboles de zócalo capitalino, lo hacen sin asesoría, lo cual ha provocado que en los últimos días dos de ellos se hayan caído, provocando que algunas personas resultaran lesionadas.

El Presidente de la Asociación Civil Oaxaca Fertil Jorge Luis Cruz Alvarado, señaló que al no contar con un asesor, no se toman en cuenta factores como el tipo de suelo, contemplar las enfermedades o plagas que le pueden caer a los árboles, asimismo dijo que la intención de parte de las autoridades de atender los árboles es buena, pero debe ser con el asesoramiento de una persona especializada en la materia.

Otro factor que evidencía la falta de información sobre cómo llevar a cabo el programa de mantenimiento al arbolado, es que frecuentemente están cambiando las plantas, lo cual provoca un daño a los árboles, porque no se les permite que se refuercen sus raíces.

Además refirió que las jardineras son muy pequeñas para los árboles que se encuentran en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, agregó que el árbol que se cayó este jueves por la noche, se debió a una poda incorrecta, aunado a ello hay un árbol más joven que no permitió que el árbol caído creciera hacia adentro.

Añadió que con una poda inteligente se le da equilibrio al árbol, se le hace su saneamiento a través de cortes perfectos y estos trabajos lo saben las personas especializadas y no los puede realizar cualquier ciudadano, otro factor que deben tomar e cuenta las autoridades son los más de 600 árboles que se plantaron en distintos puntos de la ciudad hace 8 años aproximadamente.

Pues estos árboles ya están ocasionando los primeros problemas con las lluvias presentadas en los últimos días, para evitar esto el ambientalista recomienda que se haga una poda inteligente de esos árboles para que no pierdan su equilibrio.

Cabe recordar que en esta semana son dos los árboles que se han caído en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, uno el 15 de septiembre y otro el 17, uno de ellos lesionó a unas personas, por ello las autoridades han acordonado el zócalo para evitar otro accidente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario