Autoridades locales y promotores ambientales buscan limpieza del rio Santo Domingo en Santa Úrsula

–Hacen el llamado a la CONAGUA, para abrir las compuertas de la presa y que el rio se limpie en su propio cauce.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Este jueves autoridades locales de Santa Úrsula y comunidades vecinas, en compañía de promotores ambientales realizaron un recorrido por el rio Santo Domingo, en donde constataron el crecimiento de algas marinas situación que afecta la actividad pesquera de la zona, por lo que piden la intervención de CONAGUA para poder limpiar el cauce.

Este problema afecta directamente a los pescadores de la región ya que cuando se encuentran extendiendo sus redes, se atoran en el limo, lo que no permite obtener buenos resultados durante sus jornadas laborales, ya que las algas llegan alcanzar hasta metro y medio de altura dentro del agua.

Daniel Cohetero Pantoja agente de Los Reyes, indicó que dicho problema puede ser resuelto mediante la apertura de las compuertas de la presa, para que el cauce del rio pueda limpiarse de manera natural, ya que desde hace tres años no han intervenido las autoridades de la Comisión Nacional del Agua.

El agente de la comunidad de Santa Úrsula Federico Cohetero Montor, añadió que también la presa requiere de mantenimiento, debido al crecimiento de los arbustos en las paredes lo que puede ocasionar que se agriete y posteriormente, pueda ocasionar una ruptura, también dijo que el crecimiento del alga o limo como es conocido por lugareños, afecta a esta y a las demás comunidades vecinas.

Por su parte el presidente de la Unión de agentes y presidentes Paulino Soto, reiteró su apoyo a las comunidades ante esta situación, que afecta al menos a 6 comunidades, señaló que se hará lo conveniente para apoyarlos como miembros de la unión e integrar las peticiones ante la CONAGUA.

Finalmente, el promotor ambiental Gabino Vicente informó que esta situación se deriva de la nula presencia de las autoridades, quienes acordaron desde el 2011 intervenir en el mantenimiento, además que el abandono de la presa no solo es en las compuertas, sino también en los instrumentos de medición que fueron instalados desde 1990 y hasta la fecha no han sido operados.

Comentarios

