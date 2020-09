Autoridades buscan reubicar a triquis por seguridad, ellos se niegan

-Afirman que se quedarán en ese lugar, pese al peligro que representa



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría General de Gobierno se acercó a las mujeres triquis que viven en los bajos del palacio de gobierno, para reubicarlas en un albergue, ante el riesgo que representa que se queden en ese lugar, por la caída de dos árboles en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.



El llamado que les hicieron es para salvaguardar su integridad física de ellas y de los menores que viven en ese lugar, para ello tendrán una mesa de diálogo en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.



Pese al riesgo que existe las mujeres triquis dijeron que permanecerán en ese lugar, pues desde hace varios años han vivido en los bajos del palacio de gobierno, no obstante piden a las autoridades que les garanticen el regreso a sus lugares de origen, de donde fueron desplazados de manera violenta en febrero de 2010.



Y es que en el zócalo de la ciudad de Oaxaca se han caído dos árboles en un lapso de 48 horas, lo cual ha generado preocupación por la condición en que pudieran estar los demás árboles, así como el riesgo que representa que alguna persona pudiera salir lesionada ante la posibilidad de la caída de otro árbol.

