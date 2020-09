Activa CEPCO protocolo de búsqueda por persona desaparecida en la Costa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de septiembre de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), ha activado los protocolos de búsqueda por una persona desaparecida en el río “Río Grande” en la región de la Costa.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino, indicó que las autoridades municipales de San Agustín Chayuco reportaron que la tarde de este jueves un hombre de 65 años fue arrastrado por la corriente de “Río Grande”.

De acuerdo al presidente municipal, Erick Cajero Garzón, los hechos se presentaron a la altura del plantel del IEBO 57, cuando Calixto L. L. intentó cruzar el afluente, sin embargo, en el intento la fuerte corriente lo arrastró.

Derivado de estos hechos, la delegación Costa a cargo de Javier Baños Velasco, ha iniciado los protocolos de búsqueda en la zona, contactándose con presidentes municipales de la región para instalar filtros que permitan ubicar a la persona.

Comentarios

