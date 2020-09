Selección Mexicana supera a Holanda y Alemania en ranking FIFA

FÚTBOL TOTAL

La Selección Mexicana se ha colocado cerca del Top Ten dentro del ranking FIFA en este mes de septiembre del 2020, luego de quedar en el lugar once por parte de los lugares que otorga el máximo organismo del futbol; un listado que es encabezado por la Selección de Bélgica, superando por 30 puntos a Francia, quien fue campeona en la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero que le alcanza para estar en la segunda posición.

Por su parte, el equipo Tricolor se ha quedado en el mismo puesto que el ranking pasado, muy cerca de ingresar entre las 10 mejores selecciones a nivel mundial, escoltando a los combinados de Colombia y Argentina, ubicados en la décima y novena posición, respectivamente. Por otro lado, son Brasil (3), Inglaterra (4), Portugal (5), Uruguay (6), España (7) y Croacia (8) los que completan los diez lugares dentro del listado.

A pesar de la inactividad a nivel mundial durante gran parte del año 2020, el equipo de México ha logrado superar a grandes combinados como los de Italia, Alemania y Holanda, mismos que ya pudieron tener partidos tras la reanudación de la UEFA Nations League en toda Europa.

