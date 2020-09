Sección 35 del SNTSA, anuncia movilizaciones ante nulas respuestas del gobierno

-El lunes empezarán una asamblea permanente



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la conferencia, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud (SNTSA), la dirigencia dio a conocer que no descartan movilizaciones a partir del próximo 21 de septiembre, tras la nula respuesta a sus demandas



En conferencia de prensa el secretario general seccional Mario Félix Pacheco, dio a conocer las demandas pendientes que los Servicios de Salud de Oaxaca tienen con los trabajadores por ello si no hay respuesta de diálogo directo con el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, el próximo lunes se declararían en asamblea permanente para exigir principalmente el pago de un bono para los 13 mil compañeros que han estado trabajando en este trayecto de la pandemia.



Así mismo exigen el pago a terceros, ya que a pesar de que les descuentan, los pagos no son reflejados ante las diversas dependencias, y lo que provoca que muchos compañeros no puedan acceder a otros beneficios.



También piden la dotación de insumos, equipos de protección y sanitización de todos las unidades, para no exponer al personal, principalmente a los que se encuentran en la primera línea atendiendo a los enfermos por Covid-19, debido al alto número de trabajadores de la salud fallecidos.



Así mismo, en la Conferencia, informó que según el control que llevan son en total 912 los sindicalizados que se han contagiado de covid, de éstos 415 hombres y 497 son mujeres, además reportan y 16 fallecimientos.



Por lo tanto, en caso de no atender estas necesidades, estarían movilizándose el próximo lunes, con asambleas permanentes en todas las regiones, hasta que les den respuestas a sus demandas.

