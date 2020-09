Responsabilizan a Director de Gobernación de Tuxtepec por inestabilidad en colonia manantiales

-Señalan que quieren convocar a una asamblea para renovación del comité a pesar de estar en semáforo naranja

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la colonia manantiales Martin Morales Contreras, responsabiliza a la Dirección de Gobernación a cargo de Manuel Chang Román, de crear inestabilidad en la población, al tomar protesta a un nuevo comité, aún cuando no se emitió ninguna convocatoria para renovar a dicho comité.

Explicó que de acuerdo al reglamento, la convocatoria debe emitirse una semana antes de realizar la asamblea, aunado a ello dijo que realizar una asamblea en medio de la pandemia sería muy riesgoso para la población, situación que le hizo ver al funcionario municipal, sin embargo no lo tomaron en cuenta.

Agregó que Chang Román lo citó a él y a su comité a una reunión, junto con los integrantes de la nueva comitiva, la intención era analizar la situación que prevalece en la colonia, ahí les informaron sobre el cambio del comité, el cual debe llevar un procedimiento como la rendición de un corte de caja ante la asamblea.

Morales Contreras comentó que debido a esta situación los integrantes del nuevo comité le están exigiendo que se haga el proceso para la entrega recepción, todo derivado de la reunión que hizo el Director de Gobernación, por ello pide la intervención del Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez.

Por su parte el Presidente de la Unión de Presidentes de colonia y agentes Paulino Soto, dijo que están dando el respaldo al actual presidente de la colonia manantiales y que esta situación se resuelve de acuerdo a los estatutos y reglamentos que marca la ley orgánica municipal.

